Румынию беспокоит ситуация в Черном море.

В условиях военной агрессии РФ Украина стала гарантом безопасности для всей Европы, поэтому европейское сообщество должно усилить поддержку Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, выступая на Черноморской конференции по безопасности.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Бухарест стал надежным партнером для Киева и помогает в борьбе с последствиями войны.

"Но мы должны делать больше. Потому что уже понятно, что Украина является гарантом будущей безопасности европейского сообщества", – заявил Ауреску.

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В частности румынский министр призвал международное сообщество сформировать единую позицию касательно помощи Украине. Также Румыния считает важным усилить безопасность Черного моря и Черноморского региона.

"Черное море - это зеркало, показывающее, как будет выглядеть будущее Европы и мира", - сказал Ауреску.

Война в Украине – позиция Румынии

Как один из членов ЕС, Румыния присоединилась ко всем пакетам европейских санкций против России. Также Бухарест поставлял Украине оружие из собственных запасов.

С другой стороны министр обороны Румынии предлагал странам Запада начать мирные переговоры с Россией в обход Украины, чтобы заморозить конфликт. После этого ему пришлось подать в отставку.

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