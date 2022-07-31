Это могут сделать используя антитеррористическое законодательство.

Россия не сможет без повода объявить мобилизацию, так как перед этим необходимо ввести военное положение. Для этого оккупанты могут использовать антитеррористическое законодательство.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

По его словам, в России существует три степени террористической угрозы: зеленая, желтая, красная. Сейчас в приграничных с Украиной областях уровень террористической угрозы желтый. Речь идет о Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.

Если агрессор устроит на своей территории еще один теракт, например, ракетный удар, который якобы будет нанесен с украинской территории, это позволит повысить степень террористической угрозы до красной. Этот уровень предусматривает введение военного положения.

Жданов отметил, что в России могут устроить несколько терактов по всей территории и начать военную кампанию по мобилизации.

"Вспомните, с чего началась вторая чеченская кампания – 10 взрывов домов в Москве и Волгодонске", – напомнил эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь рассказал, выдержит ли Украина объявленную в РФ мобилизацию.

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