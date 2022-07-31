Россия не сможет без повода объявить мобилизацию, так как перед этим необходимо ввести военное положение. Для этого оккупанты могут использовать антитеррористическое законодательство.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в YouTube.
По его словам, в России существует три степени террористической угрозы: зеленая, желтая, красная. Сейчас в приграничных с Украиной областях уровень террористической угрозы желтый. Речь идет о Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях.
Если агрессор устроит на своей территории еще один теракт, например, ракетный удар, который якобы будет нанесен с украинской территории, это позволит повысить степень террористической угрозы до красной. Этот уровень предусматривает введение военного положения.
Жданов отметил, что в России могут устроить несколько терактов по всей территории и начать военную кампанию по мобилизации.
"Вспомните, с чего началась вторая чеченская кампания – 10 взрывов домов в Москве и Волгодонске", – напомнил эксперт.
Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь рассказал, выдержит ли Украина объявленную в РФ мобилизацию.