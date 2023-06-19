Рядовой, не поставив оружие на предохранитель, при выходе на позицию совершил выстрел.

В России в Курской области рядовой выстрелил в ефрейтора. Оба охраняли границу и запускали БПЛА на территорию Украины.

Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, огнестрельное ранение получил военнослужащий, стрелок-оператор БЛА 2-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 2-ой стрелковой роты 34 стрелкового батальона ефрейтор по мобилизации Ибрагимов Ж.Д.-О.

Как оказалось, военнослужащие охраняли госграницу РФ в районе н.п. Суджа Курской области. Рядовой Расщупкин при исполнении тренировочной команды "К бою!" дослал патрон в патронник автомата АК-74М и, не поставив на предохранитель, при выходе на позицию совершил выстрел.

В результате он ранил ефрейтора Ибрагимова Ж.Д.-О. в область правой ягодицы, после чего последний был доставлен в Глушковскую ЦРБ, где был поставлен диагноз: "Огнестрельное ранение правой седалищной области".

Инциденты с военнослужащими в РФ - детали

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