Новый российский военный объект находится в Новочеркасске, узнали журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в России под городом Ростов-на-Дону противники в мае этого года построили военную базу.

Новый вражеский объект появился в одном из крупнейших промышленных центров Ростовской области - в городе Новочеркасск (находится на расстоянии 200 километров от линии фронта в Украине), сообщает проект проект "Радио Свобода" под названием "Схемы", ссылаясь на спутниковые фото Planet Labs.

Снимки проанализировал военный эксперт Михаил Жирохов и определил тип базы противника. "Мы видим большое количество грузовиков в цветах военной техники. Ни танков, ни БТРов спутник не фиксирует, поэтому с высокой вероятностью - это одна из воинских частей материально-технического обеспечения", - сказал аналитик.

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Журналисты узнали, что на новой базе может дислоцироваться 100-й военный полк материально-технического обеспечения вражеской армии.

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После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз раздавались взрывы на объектах, которые РФ необходимы для продолжения агрессии, в том числе и в Ростовской области.

В частности, источники сообщили УНИАН, что в ночь на 13 июля беспилотники Службы безопасности Украины в Цимлянском районе Ростовской области поразили нефтебазу.

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