По его словам, все зависит от западных партнеров Украины, которые санкциями препятствуют поступлению новых технологий в РФ для производства ракет.

В России из-за отсутствия новых технологий может ухудшиться точность ракет, однако их количество не уменьшится. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время тематической дискуссии в Медиацентре Украина - Одесса заявил военный эксперт Андрей Савченко.

Он отметил, что ракета большой дальности действия состоит из двигателя, боевой части (заряда) и так называемых "мозгов" (технологий), которые эту ракету приводят к точке, определенной оператором.

"Производство ракет в Российской Федерации организовано, оно продолжается, и проблем у них с этим нет. Если им нужно будет увеличить количество ракет, они введут на заводах военно-промышленного комплекса вторую, третью смену... Но проблемы у них возникнут с "мозгами" для этих ракет. И от того, как они решат эту проблему, будет зависеть количество ракет, которые полетят на территорию Украины", - сказал Савченко.

Он также добавил, что не стоит забывать о союзние РФ - Беларуси, где также изготавливаются ракеты, предназначенные как для реактивных систем залпового огня, так и для противовоздушной обороны.

Эксперт считает, что это производство можно перенастроить для выпуска крылатых ракет большой дальности.

По словам Савченко, на использование данного вида вооружения будет влиять наличие технологий, от которых зависит, достигнет ли ракета поставленной цели.

Он не исключает, что российские военные могут вернуться к технологиям советских времен – использованию инерционных систем наведения.

"Ракеты тогда не будут очень точными. Они будут лететь к определенному объекту, но попадать в цель с погрешностью 500-1000 метров. Поэтому может ухудшиться точность ракет, а количество – вряд ли. Все будет зависеть от западных партнеров (Украины – УНИАН), которые санкциями препятствуют поступлению новых технологий в РФ для производства ракет", - заявил Савченко.

Как остановить ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины?

Генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что остановить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины можно с помощью ударов по местам запуска ракет и дронов.

По его мнению, чтобы лишить врага возможности безнаказанно осуществлять обстрелы из глубокого тыла, Запад должен предоставить Украине дальнобойном оружии.

Он также призвал прекратить считать остатки российских ракет. По его словам, вместо этого лучше атаковать РФ в ответ.

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