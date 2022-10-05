Так, мобилизованный личный состав из учебного центра в Краснодарском крае отправили обратно в Приморско-Ахтарск в связи с несостоятельностью разместить и одеть.

В России мобилизованных отправляют из учебных центров обратно из-за проблем с обеспечением.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой "частичной мобилизации". Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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