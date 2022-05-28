На границе с непризнанным Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая.
Об этом говорится в сообщении на странице оперативном командовании "Пивдень" в Facebook.
"Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах", – сообщили в командовании.
Также отмечается, что "власти" Приднестровья не способны обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий России.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство непризнанного Приднестровья отправили в отставку из-за срыва мобилизации.