Отмечается, что "власти" непризнанной республики не способны обеспечить выполнение "мобилизационных задач по поддержке действий России".

На границе с непризнанным Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом говорится в сообщении на странице оперативном командовании "Пивдень" в Facebook.

"Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах", – сообщили в командовании.

Также отмечается, что "власти" Приднестровья не способны обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий России.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство непризнанного Приднестровья отправили в отставку из-за срыва мобилизации.

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