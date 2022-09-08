Сейчас на юге украинские военные справляются лучше, чем российские оккупанты.

Украинские вооруженные силы имеют медленное, но значимое продвижение на поле боя.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, пишет Reuters.

По его словам, сейчас на юге украинские военные справляются лучше, чем российские оккупанты.

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"Это первые дни. Я думаю, что украинцы имеют медленный, но значимый прогресс. И мы увидим, как дела будут развиваться. Но я, безусловно, думаю, что сейчас на юге с украинской стороны дела обстоят лучше, чем с российской стороны", — сказал чиновник Пентагона.

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Константин Машовец рассказал о продвижение ВСУ в сторону Херсона. Он отметил, что наши защитники идут "умеренно и плавно".

В частности, украинская армия перешла к активным наступательным действиям в районе Балаклеи Харьковской области. В результате чего ситуация для российских войск стала угрожающей, причем не только на тактическом уровне, но и на оперативном.

Также, по его словам, активное наступление ВСУ продолжается и на юге Украины. "Бои продолжаются. Наступление ВСУ также продолжается. Оно развивается небольшими темпами, но вполне уверенно и плавно части подразделений ВСУ продвигаются в сторону Херсона", - говорит Машовец.

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