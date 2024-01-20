В МИД страны утверждают, что в Украине нет наемников ни в Украине, ни еще где-либо.

Власти Франции опровергли заявление Российской Федерации о том, что во время недавнего удара по Харькову там погибли десятки "французских наемников", воевавших за ВСУ.

"Во Франции нет наемников ни в Украине, ни еще где-либо, в отличие от некоторых", – заявило министерство иностранных дел Франции.

Утверждения России там назвали "грубой манипуляцией".

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"Это не заслуживает большего внимания, чем предыдущие или будущие попытки манипуляций, которые, безусловно, еще будут иметь место", – отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французы в Украине воюют.

По его словам, "есть французы, гражданские, кто отправился воевать в Украину в украинской военной форме".

"Мы не можем им запретить, мы все же демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не имеют французской военной формы и не связаны с французскими военными институтами", – сказал глава оборонного ведомства Франции.

Как известно, посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова повторила заявление Минобороны РФ об уничтожении в Харькове "пункта временной дислокации иностранных боевиков", среди которых "было несколько десятков французов".

Помощь Франции Украине - последние новости

Франция должна производить больше оружия для Украины. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Он призвал оборонную промышленность страны наращивать производство, пока Европа борется за увеличение поставок оружия для поддержки Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Франции Эммануэль Макрон призвал не дать России одержать победу над Украиной.

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