Гибель всех троих подтвердили результаты экспертизы фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о гибели трех пропавших без вести людей после удара по медучреждению в Днепре.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. "Стала известна судьба трех человек, которые пропали без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. У нас есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии", - отметил он.

По словам главы ОВА, среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения, а также 57-летний работник соседней ветклиники.

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"Всего атака унесла жизни четырех человек ... искренние соболезнования родным", - добавил Лысак.

Удар по Днепру 26 мая

Утром 26 мая россияне совершили удар по медучреждению в Днепре. Враг ударил по зданиям поликлиники и ветлечебницы. Также были повреждены спорткомплекс, учебное заведение, несколько многоэтажек и частный дом. Изуродованы и 12 авто. В результате удара пострадало 32 человека, двое из которых - дети.

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