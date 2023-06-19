На временно оккупированной территории Украины продолжает увеличиваться количество преступлений и бесчинств российских оккупантов.

В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты провели внезапный рейд по выявлению жителей, которые отказываются от приобретения российского гражданства, применяя жесткую физическую силу. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

"В начале прошлой недели в отдельных населенных пунктах Херсонской области оккупанты провели внезапный рейд по выявлению жителей, которые отказываются от приобретения российского гражданства. К гражданам, не имевшим российского паспорта или подтверждающего документа о подаче заявки на приобретение российского гражданства оккупанты применяли жесткую физическую силу, отдельных из них задерживали. Судьба многих из задержанных остается неизвестной", - заявила она.

Также, по словам Маляр, 13 июня Дебальцево на временно оккупированной территории в Донецкой области российские военнослужащие совершили масштабное ограбление местных предприятий, объектов инфраструктуры, магазинов бытовой техники и продуктовых сетей.

Как проинформировала замминистра, награбленное загрузили в военные автомобили, колонна которых выехала в направлении Луганской области.

Кроме того, она отметила, что в течение прошлой недели в Покровском на временно оккупированной территории в Запорожской области инженерным подразделением российских оккупационных войск проводилось хаотичное минирование частных дачных участков местных жителей.

"Были заминированы отдельные участки полевых дорог и обочин дорог с асфальтовым покрытием. Каких - либо соответствующих предупреждений на местности о заминировании оккупанты не устанавливали", - заявила она.

Ситуация на фронте-последние данные

Как сообщал УНИАН, ранее Маляр заявила, что во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождены 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

По ее словам, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, наши защитники взяли в плен более 80 бойцов агрессора.

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