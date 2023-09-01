Россияне прибегают к разнообразным действиям, чтобы оказывать психологическое давление.

Российские захватчики могут прибегать к ракетным обстрелам и атакам дронами по украинским школам, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона "Єдині новини".

"Мы готовы к 1 сентября, к тому, что подобные провокации (как сегодняшнее фейковое "минирование" всех школ столицы - УНИАН) будут. Потому что в России одна рука делает то, о чем не знает другая. Потому что зачем им было минировать и продолжать выполнять эти функции фиктивного минирования, когда они могут поднять МиГ-31, и они могут постоянно провоцировать у нас сирены - воздушную угрозу", - сказал Подоляк.

По его словам, россияне активно прибегают к таким действиям, чтобы оказывать психологическое давление.

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"Мы это все предвидим. Безусловно, понимаем, что подобные провокации будут. Безусловно понимаем, что у нас будет с вами этот учебный год также комбинированным. Частично дети будут учиться в режиме онлайн. Частично будут учиться офлайн", - сказал Подоляк.

Он отметил, что важно, чтобы в каждой школе была хорошо отработана система бомбоубежищ.

"То, что россияне будут к этому прибегать - к фиктивному минированию и подъему самолетов, провокациям, и даже к ракетным обстрелам или дронным, мы должны с вами это понимать, и поэтому, относиться с пониманием к сиренам, и соответственно реагировать на них", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Школьное обучение во время войны - что надо знать

За время полномасштабной войны 3 750 украинских школ были повреждены или полностью разрушены российскими ракетами и бомбами. Отдельно, в конце августа оккупанты ударили по школе на Сумщине, убив все руководство учебного заведения.

Несмотря на тяжелые условия, с 1 сентября, по информации Офиса президента, почти половина украинских школьников вернулись к обучению в очном формате. 27% детей учатся по смешанной форме, почти 20 – дистанционно.

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