Оккупанты убили по меньшей мере 2 педагогов.

Утром в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область дронами-камикадзе. "Шахеды", в частности, попали по городу Ромны, который пережил российскую оккупацию в феврале-марте 2022 года.

"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. Развернут штаб ликвидации последствий", – информирует Сумская областная военная администрация.

В ГСЧС информируют, что оккупанты уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов.

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"Их тела деблокировали спасатели ГСЧС. Еще 3 человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения. Поисково-спасательная операция продолжается", – отметили спасатели.

Отметим, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 9:29. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

"Несколько вражеских БпЛА продолжают находиться в воздушном пространстве в Сумской области", – информировали в ПС. Вскоре, в 11:46, было объявлено об отбое воздушной тревоги в Сумской области.

Удары по Украине 23 августа - что нужно знать

В ночь на 23 августа, когда украинцы отмечают День флага, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Шахед".

В Воздушных силах сообщили, что всего было выпущено до 20 ударных дронов. Пуски совершали из района Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

11 вражеских беспилотников уничтожены. Девять сбили в Одесской области, два – в пределах Запорожской области. В Одесской области есть попадание в зернохранилище.

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