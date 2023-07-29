Сегодня Путин отметился заявлением, что бегство россиян из-под Киева было по чьей-то просьбе.

Заявления Владимира Путина не содержат ни капли правды, потому их следует просто игнорировать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова российского президента о причинах отступления оккупантов из-под Киева.

"Пора признать, что субъект "Путин" не является сегодня лицом, чьи высказывания имеют значение, содержат хотя бы немного правды, влияют на глобальные процессы и определяют ход событий", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Путину сегодня не остается ничего другого, кроме как выпрашивать переговоры "с кем-то относительно Украины" и рассказывать "небылицы" о бегстве из-под Киева "по просьбе".

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"Просто не обращайте внимания на нытье Путина, и тогда многое будет оперативно решено", – сказал Подоляк.

Заявление Путина о причинах бегства россиян под Киевом

Во время встречи с лидерами африканских стран Владимир Путин в очередной раз попытался выставить Украину агрессором, а Россию – миротворцем. Он посетовал, что именно Украина отказывается от переговоров, которые предлагает Россия. При этом Путин уверяет, что бегство россиян из-под Киева якобы было первым этапом сорванного мирного процесса.

"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", – заявил Путин.

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