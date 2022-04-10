В частности уничтожено 4 танка, самолет и три крылатых ракеты российских оккупантов.

В штабе Операции Объединенных сил сообщают об успешном отражении 8 атак врага за сутки.

Об этом говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.

Отмечается, что на Донецком и Луганском направлениях украинские военнослужащие продолжают защищать Украину.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 8 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в заметке.

В частности украинские защитники уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага", - сообщили в ООС.

Напомним, Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: