Жирохов объяснил, с чем это будет связано.

Уже в октябре на фронте могут произойти большие перемены в связи с возвращением в Украину бойцов ВСУ, проходящих стажировку в Европе. Речь идет о 10-15 тысячах военных, которые осваивают современное оружие.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Михаил Жирохов, пишет "Обозреватель".

Как известно, украинских военных в настоящее время обучают такие страны, как Великобритания, Германия, Польша и Литва.

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"Вполне вероятно, что Генеральный штаб ВСУ захочет использовать это преимущество. Однако на каком направлении и как – мне это совершенно не понятно", - говорит эксперт.

По его словам, во многом степень противостояния на фронте осенью будет зависеть от погоды.

"Полевые дороги, особенно на Херсонщине, на Донбассе размокают, поэтому доставка, логистика становится практически невозможной", - пояснил он.

"Активные боевые действия практически замирают до зимы, пока все это не подмерзнет. Но ведь может подмерзнуть, а может и нет", - добавил Жирохов.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что война в Украине может затянуться до начала или весны 2023 года. По его словам, это будет зависеть от темпов поставок Украине западного оружия.

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.