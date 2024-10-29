Также сообщается о перекрытом движении возле парка Горького, где россияне разместили склады для оружия и техники.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил о мощном "салюте" во временно оккупированном Луганске.

"С утра местные делятся звуками детонации боекомплектов. В соцсетях показали видео, на котором хорошо видно, как на фоне густого дыма после "прилета" произошел мощный взрыв! Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Ранее в районе "прилета" была законсервированная воинская часть", - написал он в Telegram.

Кроме того, по информации Лысогора, в Луганске перекрыли движение возле парка Горького.

"Это рекреационная зона для отдыха горожан. Впрочем россияне цинично размещают именно там склады для оружия и техники", - отметил он.

Глава ОВА уверен, что сегодняшняя "бавовна" однозначно отразится в боевых действиях на передовой, поскольку для пополнения складов и построения новых логистических путей врагу понадобится немало времени.

Удары по оккупированному Луганску

Как сообщал УНИАН, в августе в Луганске произошел "хлопок" на заводе, где оккупанты ремонтировали технику. Тогда в городе прогремело 12 взрывов.

Украина шаг за шагом уничтожает военный потенциал врага не только на поле боя, но и нанося удары по военным базам в тылу, складам хранения оружия и снарядов, предприятиям, задействованным в военном производстве и т.д.

Украина просит партнеров разрешить использование по таким объектам переданного ими дальнобойного оружия.

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