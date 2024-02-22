Речь идет о российской атаке 2 января, уточнил директор КНИИСЭ.

Российские оккупационные войска применяют во время ударов по Украине северокорейские ракеты KN-23. Уже подтверждено несколько таких случаев – в частности, их использовали и во время удара по Киеву 2 января.

"Можем подвередить несколько случаев использования РФ северокорейских ракет. 14 февраля Россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами. Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М". Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека", – рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, такие ракеты падают на украинские города с высоты в более 20 километров. Он заметил, что все зависит от того, какая программа в них стоит.

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"Сейчас они меняют курсы, процесс навигации, чтобы запутать наши средства ПВО. Мы проверяем металл, из которого сделаны, например "Калибры", чтобы нашей ПВО было легче бороться с такими ракетами. Там сплав, покрытый специальным кальцием, который не позволяет радиолокационным станциям обнаруживать и сопровождать цель. Однако есть и хорошие новости. Оккупанты все меньше атакуют "Калибрами", потому что наши защитники немного почистили Черное море от российских катеров", – добавил он.

Атаки РФ по Украине: применение северокорейских ракет

С начала 2024 года в Украине неоднократно появлялись сообщения о том, что Россия начала применять во время атак ракеты, которые получила из Северной Кореи. Обломки этого оружия обнаруживали в разных регионах страны.

С 30 декабря по 7 февраля по Украине выпустили минимум 24 баллистические ракеты, произведенные в КНДР. Этим вооружением враг нанес 12 ударов по семи регионам страны – погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, еще более 70 украинцев получили ранения.

Британская исследовательская организация Conflict Armament Research выяснила, что в северокорейских ракетах которыми Россия обстреливает Украину, есть сотни компонентов, произведенных в компаниях Европы и Соединенных Штатов Америки.

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