Баллистические ракеты трудно сбивать, напомнил он.

Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал, насколько северокорейские баллистические ракеты KN-23 труднее сбивать, чем "Искандеры" и "Калибры", передает 24 канал. Данными ракетами РФ все чаще обстреливает Украину.

По его словам, баллистические ракеты трудно сбивать, гарантированно это может делать только ЗРК Patriot.

"Если Северная Корея начнет массово передавать баллистические ракеты различных типов, то это действительно может быть проблема, ведь у нас нет достаточного количества систем Patriot, которые могли бы закрывать всю территорию Украины", - сказал он.

Эксперт предположил, что северокорейцы получают из России ракетные технологии, которые позволяют им производить ракеты как для своего использования против Южной Кореи, так и для РФ.

Ракеты KN-23 - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что, по данным из отрытых источников, дальность полета KN-23 (Hwasong-11Ga) - 690 км, масса боевой части - 500 кг, общая масса 3,4 тонны).

Предполагается, что такими ракетами россияне били по Украине 30 декабря, 2 января, 7 февраля, 15 февраля.

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