Подробности пока не сообщаются, информации о раненых и погибших также нет.

Вблизи Никополя Днепропетровской области слышны взрывы.

Об этом в Телеграмме сообщил глава Никопольской РОА Евгений Евтушенко.

"Прилеты у Никополя. Успокоились.Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал он.

Подробности пока не сообщаются, информации о раненых и погибших также нет.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По последним данным, погибли 22 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них госпитализировано 52 (34 - в тяжелом состоянии) включительно с тремя детьми. Пропавшими без вести считаются 39 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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