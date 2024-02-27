По словам Назаренко, россияне проводят активные штурмовые действия во всех направлениях вокруг Бахмута.

Несмотря на активные наступательные действия, дорогу не удается перехватить инициативу на Бахмутском направлении. Об этом сообщил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

"Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Враг продолжает применять определенную тактику, которой пытается продвигаться. К счастью, пока врагу не удается перехватить инициативу на этом направлении. Оккупанты несут большие потери. Также россияне применяют тактику малых групп с поддержкой артиллерии. В течение последней недели оккупанты значительно усилили артиллерийские обстрелы наших позиций", - рассказал защитник в эфире Еспресо.

По его словам, россияне проводят активные штурмовые действия во всех направлениях вокруг Бахмута.

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"Россияне значительно усилили разведку в небе, используя БПЛА различного типа. Поэтому давление противника на наши позиции остается максимально напряженным. Более того, оккупанты не только проводят наступательные действия западнее Бахмута, но на юг и север от города. В частности, враг пытается продвигаться в сторону Клещеевки. Не менее активный участок у Белогоровки и Выемки", - пояснил Назаренко.

Ситуация на Бахмутском направлении - детали

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш отмечает, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие и интенсивные боевые действия, враг активно пытается сунуть в направлении Часового Яра. Об этом он сказал, говоря о ситуации на восточном отрезке фронта.

"Враг продолжает давить на позиции Вооруженных сил Украины, используя свои резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения, включая и артиллерию - как реактивную, так и ствольную, различного типа беспилотные летательные аппараты", - рассказал Евлаш.

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