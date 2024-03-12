Макарук говорит, что рубилово начнется з центра России.

Сержант Вооруженных сил Украины дал прогноз, что сделают с Россией чеченцы-"осеменители" в недалеком будущем.

По словам Михаила Макарука, благодаря традиции "пьянства" среднестатистического русского "Ваньки", Россия - уже давно не православное славянское государство. Сейчас это многоэтничная территория, на которой преобладает мусульманство.

"Там сейчас преобладают другие народности. А русский Ванька умеет только водку пить да в "СВО" умирать. Зачинать детей он практически неспособен. Потому верх берут мусульманские народности, татары, башкиры", - отметил он Telegraf.

Война в Украине как внешний процесс, который непременно закончиться тем, что украинцы "наваляют оккупантам" - напомнит упомянутому "большинству", что в Москве "бояре плохие". С этого и начнется смута, указал сержант ВСУ. Он считает, в этот момент Россия дойдет до этапа, когда те же чеченцы с татарами будут сносить всех и вся, а начнут, как и должно, с самой верхушки. В Москве стоит ждать жесткой резни, акцентировал военный.

"В процессе смуты самая жесткая резня будет в Москве, поскольку там сконцентрированы те, кого условная глубинка люто ненавидит", - заявил Макарук.

Он привел фронтовой пример, который более ясно проясняет будущую перспективу россиян в "их" России. "Сейчас на Бахмутском направлении стоит подразделение "Ахмат". Но там нет бородатых чеченцев. Зато есть "русаки", которых они наняли. А бородатые чеченцы сидят дома, накапливая силы для дележа России, когда придет время. И тогда-то внутри РФ начнется охота на русских", - спрогнозировал он.

Другими словами, в контексте переворота в России, стоит задаваться вопросом не "если", а "когда". Вероятнее всего, еще на старте "рубилова" те или иные мусульманские страны покажут, что у них амбиций не меньше, чем у "русских" царьков, пояснил Макарук. "Та же Чечня может захотеть объединиться с Дагестаном и территориями Краснодарского края. А есть еще калмыки - со своими амбициями. И так далее…", - акцентировал он.

Россия в 2024 году попытается нас добить - прогноз ветерана АТО

Ранее бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал предположение, что 2024 год может стать решающим в этой войне. Он считает, что ВСУ будет тяжело, так как Россия, вероятнее всего, поставит за цель полностью добить Украину за эти 12 месяцев.

Дикий отметил, что украинцы, окрыленные первыми победами на фронте, откровенно "прозевали" 2023 год, решив, что победа уже в кармане. По итогу, страна не подготовилась к битве с опасным врагом - это чувствует украинский фронт, и это понимает Россия, отмечал он. "В 2024-м Россия попытается нас добить. Да, несравненно более высокой ценой, чем это могло бы произойти в 2022-м, но они готовы ее платить", - сказал ветеран АТО.

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