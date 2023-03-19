За неделю 13-19 марта Силами обороны Украины уничтожены около 5 тыс. 820 человек личного состава противника.

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о потери врага за неделю.

"За неделю 13-19 марта Силами обороны уничтожены около 5 тыс. 820 человек личного состава противника. Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск: 66 танков, 84 боевых бронированных машины, 81 артиллерийская система, 14 РСЗО, 9 установок ПВО, 60 единиц автотехники, 20 единиц спецтехники", - написал он в Telegram.

Кроме этого, по его словам, украинскими защитниками сбит один самолет, один вертолет и 51 БпЛА.

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Потери россиян в Украине

С момента широкомасштабного вторжения россияне несут большие потери. Особенно ощутимыми они стали несколько месяцев назад в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.

Там россияне забрасывают наших военных горами пушечного мяса. Значительным потерям подверглась ЧВК "Вагнер", в рядах которой воюют неподготовленные дробровольцы и осужденные.

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