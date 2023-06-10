В ведомстве назвали причины, по которым российские пропагандисты разгоняют фейки об украинских военных.

Российская пропаганда раскручивает тему наступления ВСУ и массово выпускает фейки об уничтожении украинских войск.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она пояснила, что среди других причин, таких как попытки деморализации населения Украины и военных Сил обороны, враг пытается оказать поддержку собственным солдатам.

"Демонстрации и иллюстрации якобы уничтожений авиацией, артиллерией, противотанкистами и другими должны (по мнению российских замполитов и пропагандистов) формировать уверенность и психологическую устойчивость российских солдат", - пояснила Маляр.

Она добавила, что проблема с низкой психологической готовностью к бою является основной в российской армии и фото и видео с массовыми оставлениями позиций военными РФ уже массово гуляет в инфополе.

"СтратКом ВСУ еще раз призывает быть внимательными и не доверять вражеской информации", - призвала Маляр.

Российские фейки о ВСУ

9 июня Анна Маляр объяснила, почему каждая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери врага и засекречивает свои во время активной фазы боевых действий. Она добавила, что распространяя фейки на эту тему, российские оккупанты стремятся просчитать способности и планы Украины.

А чтобы деморализовать ВСУ и украинцев в мае длительное время российские пропагандисты распространяли дезинформацию якобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный погиб, а затем - что он ранен.

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