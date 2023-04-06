Там рассказали, как принимаются оперативные решения в отношении Бахмута.

Боевые действия в Бахмуте сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей и решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Немного приоткрою занавес - что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения. Конечно, только то, что разрешили военные", - отметила Маляр.

Она пояснила, что оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7. Сами штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям. Руководствуясь полученными данными штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника.

Видео дня

Маляр отметила, что оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которой сейчас находится и Бахмутское направление.

"Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям. То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть", - подчеркнула она.

Ситуация в Бахмуте

В Бахмуте несколько месяцев продолжаются тяжелые бои. Оккупанты не оставляют попыток захватить город, однако ВСУ держат оборону.

На днях появилась информация о том, что россиянам удалось захватить мэрию города, однако это не здание, а одни руины. Также они не прекращают попыток оккупировать центр Бахмута.

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