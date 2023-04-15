Там отметили, что первая из версий - это запугать украинцев.

Есть несколько версий, почему российские оккупанты выложили в сеть шокирующее видео казни украинского бойца.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что первая из версий - это запугать. "Хотя после всего, что мы за этот год прошли, сложно представить чем нас можно запугать", - прокомментировала она.

По ее словам, вторая из версий - это внутренняя борьба среди самих россиян. Маляр отметила, что уже есть предположение представители какого именно формирования это совершили.

Видео дня

Также она ответила, зачем российские оккупант снимают такие видео. Тоже есть несколько версий:

отчитываются о выполненном задании;

для щегольства и самоутверждения;

поскольку такое может совершать только человек с очень извращенной психикой, то могут снимать и ради удовольствия.

Казнь украинского воина российскими оккупантами

11 апреля в Сети появилось видео, как один из российских оккупантов отрезает ножом голову еще живому украинскому военному.

Министерство иностранных дел Украины призвало офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на жесткое преступление россиян.

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