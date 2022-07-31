Местные жители сообщили, что взрыв было слышно даже в окрестных селах.

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе около полудня. Грохот было слышно во всех районах города и соседних близлежащих селах.

Об этом сообщает РИА-Новости.

Вооруженные силы Украины уже не раз били по временно оккупированному российскими войсками аэродрому в Мелитополе. Его враг использует как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов.

Несмотря на это захватчики пытаются отстраивать взлетную полосу для своих нужд. По словам местных жителей, после взрыва со стороны аэродрома было видно столб дыма.

Как ранее сообщал УНИАН, в захваченном Мелитополе сотрудники ФСБ начали вывозить в неизвестном направлении любовниц оккупантов. Одна из таких историй произошла с любовницей захватчика, поселившейся чужой квартире, расположенной в одной из новостроек города.

В чужой дом женщину привел ее возлюбленный-ФСБшник. По показаниям соседей, женщина так вжилась в роль хозяйки, что даже кричала на детей, шумевших во дворе.

На этом неприятности женщины не закончились. За несколько дней в квартиру вломились военные РФ и так же вывезли ее в неизвестном направлении. По версии издания, женщина могла слышать и видеть больше, чем ей положено.

Вас также могут заинтересовать новости: