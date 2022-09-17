На кладбище уже стоят надгробия для коллаборантов, там лишь осталось вписать даты их ликвидации.

Партизаны из временно оккупированного рашистами Мелитополя оставили красноречивое послание для предателей. Они наглядно показали, что ждет всех коллаборантов Украины, которые перешли на сторону врага.

На видео, которое уже появилось в сети, партизаны показали кладбище и надгробные таблички с именами и фамилиями предателей.

Так, коллаборантам дали понять, что если они не пересмотрят свою позицию, то их ждет только одно - смерть. Партизаны предупредили всех предателей, что для всех них уже готовы места на кладбищах.

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"Мелитополь всегда был, есть и будет Украиной. А всем коллаборантам и предателям настоятельно рекоммендуем пересмотреть свою позицию и прекратить сотрудничество с российскиими оккупантами. Нам все известно о вас, также известны возможные даты вашей скорой смерти. Вопрос лишь в том, впишут ли эту дату в ваши надгробные таблички на заранее подготовленных местах для вас - это уже зависит от вас. Больше предупреждений не будет... И помните, ВСУ уже близко", - обратились к предателям партизаны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что несколько дней назад в Мелитополе прогремели два громких взрыва.

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