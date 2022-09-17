Партизаны из временно оккупированного рашистами Мелитополя оставили красноречивое послание для предателей. Они наглядно показали, что ждет всех коллаборантов Украины, которые перешли на сторону врага.
На видео, которое уже появилось в сети, партизаны показали кладбище и надгробные таблички с именами и фамилиями предателей.
Так, коллаборантам дали понять, что если они не пересмотрят свою позицию, то их ждет только одно - смерть. Партизаны предупредили всех предателей, что для всех них уже готовы места на кладбищах.
"Мелитополь всегда был, есть и будет Украиной. А всем коллаборантам и предателям настоятельно рекоммендуем пересмотреть свою позицию и прекратить сотрудничество с российскиими оккупантами. Нам все известно о вас, также известны возможные даты вашей скорой смерти. Вопрос лишь в том, впишут ли эту дату в ваши надгробные таблички на заранее подготовленных местах для вас - это уже зависит от вас. Больше предупреждений не будет... И помните, ВСУ уже близко", - обратились к предателям партизаны.
Ранее УНИАН уже сообщал, что несколько дней назад в Мелитополе прогремели два громких взрыва.