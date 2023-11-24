У оккупантов из числа заключенных было немало причин расправиться с командиром.

В оккупированном Мариуполе зэки-оккупанты убили своего командира. Для этого было несколько причин.

Как речь идет в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, оккупанты из числа заключенных расправились со своим командиром из-за его постоянных угроз, издевательств и убийств других захватчиков.

Кроме того, на Купянском направлении отдельные оккупанты жалуются на постоянные потери в живой силе из-за неудачных наступательных действий и заявляют о нежелании вести их в дальнейшем.

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"Отмечается крайне низкое "качество" новобранцев - в основном это лица пожилого возраста, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми и тому подобное. Среди военнослужащих российских оккупационных войск бытует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, не считаясь с потерями", - говорится в сводке.

В то же время на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из подразделений РФ сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и тому подобное.

Ракетной войска Вооруженных силы Украины ударили по 2 районах "живой" силы армии россиян, расположенных на украинских территориях. За сутки пилоты ВСУ также нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, оружия и техники врага.

В то же время оккупанты ответили 5 ракетными и 17 авиационными ударами. За сутки враг также 27 раз применил РСЗО для обстрела позиций украинских защитников и мирного населения Украины.

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