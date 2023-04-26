Их будут осматривать и ремонтировать на заводе Bumar-Łabędy в Гливице

Центр обслуживания танков Leopard 2, которые Украина получила от союзников, заработает в следующем месяце в Польше. Танки будут ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии на заводе Bumar-Łabędy в Гливице.

Как сообщило издание Polskie Radio, такой информацией поделился министр обороны Польши Мариуш Блащак. Во время совместного визита с премьер-министром Матеушем Моравецким на завод глава ведомства заявил: "Танки Leopard 2A4 и 2A6, которые воюют в Украине, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy в Гливице. В мае центр обслуживания заработает".

Блащак добавил, что создание базы для Leopard 2 поспособствует появлению новых рабочих мест в Гливице. Завод Bumar-Łabędy не случайно избрали для создания центра. Как сообщил Блащак, предприятие в течение 20 лет обслуживает и ремонтирует танки Leopard 2A4. Здесь же упомянутую технику модернизируют до модели 2PL.

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Министр обороны добавил, что в Гливице уже чинят и улучшают украинскую технику. Речь идет о танках Т-72, которые Польша ранее передала для ВСУ.

Танки Leopard 2 для Украины: последняя информация

Испания 23 апреля сообщила, что отправила для ВСУ шесть единиц танков. А еще четыре Leopard 2 доставят после ремонта "как можно скорее", но сроки пока не сообщаются.

Дания и Нидерланды пообещали отправить в Украину еще 14 единиц Leopard 2. Танки планируют доставить в начале 2024 года.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что современные танки западного образца хоть и тяжелее советских на 20 тонн, но оказывают на почву аналогичное давление.

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