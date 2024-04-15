Движение "Атеш" сообщило о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.

Днем во временно оккупированном РФ Крыму в результате ракетной атаки Сил обороны Украины был поражен командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.

Об этом "Суспільному" сообщили источники в спецслужбах. Отмечается, что воздушная тревога в Крыму продолжалась почти два часа. В бухтах Севастополя российские силовики использовали дымовую завесу.

Источник в спецслужбах также подтвердил информацию о поражении в Крыму командного пункта с высокопоставленными российскими офицерами.

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Кроме того, согласно данным Telegram-канала "Крымский ветер", в оккупированном Севастополе в воздух поднимали авиацию.

Партизаны военно-патриотического движения "Атеш" отметили, что в Крыму было слышно работу российской противовоздушной обороны. Также подполье сообщило о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. "810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупационные власти не комментировали эти данные.

Удары ВСУ по оккупантам

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что 13 апреля Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" во временно оккупированном Луганске.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш назвал блестящей и тонкой операцией поражение пункта управления российских оккупантов в Луганске. Он отметил, что украинские летчики демонстрируют мастерство и применение западных образцов вооружения.

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