Вероятно, последний курортный сезон под оккупацией в Крыму пройдет с особой атмосферой.

В ожидании украинского контрнаступления на крымских пляжах начали устанавливать предупреждающие таблички "Стоп, мины!" Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер".

Утверждается, что характерные таблички были замечены на пляжах в Сакском районе – на западном побережье Крыма. На опубликованном снимке также видны так называемые "зубы дракона" – противотанковые бетонные пирамидки.

Авторы публикации с иронией напомнили, что недавно оккупационные власти заявили о старте подготовки полуострова к очередному курортному сезону.

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Ситуация в Крыму – последние новости

Крупнейшие отели оккупированного Крыма начали предлагать россиянам огромные скидки на летний отдых. Очевидно, это происходит из-за обвального падения интереса россиян к оккупированному полуострову.

В этом контексте следует отметить, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что украинские войска зайдут в Крым уже этой весной. При этом он уклонился от более конкретных рассуждений.

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