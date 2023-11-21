Жители Евпатории и Сак заявляют о громких взрывах.

Во временно оккупированном Крыму, возможно, горит Сакская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - станция, которая обеспечивает теплом весь город Саки.

Вечером 21 ноября местные жители сообщили о взрывах, сотрясающих Евпаторию и Саки. В качестве доказательства, мониторинговая группа "Крымский ветер" показала фото одного из очевидцев пожара на ТЭЦ.

"Подписчики из Евпатории и Сак сообщают о громких взрывах. А это, предположительно, горит Сакская ТЭЦ", - говорится в сообщении проекта.

Отметим, что Генштаб официальной информации на этот счет пока не давал.

Россия ударила по инфраструктуре Одессы ракетой

Вечером Силы обороны юга Украины сообщили о ракетной атаке России по Одесской области. Отмечалось, что враг применил для обстрела боеголовки типа Х-31П.

По предварительным данным, жертв нет. Однако есть попадание по объекту инфраструктуры, заявили в ОК "Юг". В сообщении акцентировалось, что РФ, вероятно, пытается найти места расположения украинских систем ПВО.

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