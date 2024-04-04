Также враг с Кинбурнской косы обстреливает артиллерией, препятствуя приобщению Николаевских портов к навигационному коридору

Во временно оккупированном Крыму у врага есть установки, из которых он выпускает ракеты "Оникс" по Украине. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу того, что на мысе Тарханкут (Крым) есть установки, которые выпускают ракеты "Оникс".

По ее словам, сообщение о расположении таких установок на Тарханкуте было в пабликах. При этом отметила что они официально не подтверждают такую информацию.

"Мы знаем, что у врага на временно оккупированном полуострове есть несколько подобных установок, они время от времени их разворачивают на разных позициях для нанесения как баллистических ударов, так и оружием сверхзвуковым типа ракет "Оникс", которые очень трудно сбивать системами ПВО", - рассказала Гуменюк. По ее словам, они это делают тогда, когда у них нет успехов вдоль линии фронта.

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Также Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе (Николаевская область), с которой враг продолжает артиллерийские удары по противоположному берегу Днепровско-Бугского лимана. "Хотя в большинстве случаев он сосредоточен именно на акватории лимана, чтобы не допустить приобщения Николаевских портов к навигационному коридору и это их сверхзадача", - сказала она.

Гуменюк также отметила, что кроме того оккупанты запускают оттуда беспилотники типа FPV или "Ланцеты", которые поражают населенные пункты, то есть таким образом терроризируют мирное население.

РФ может вернуться к ударам "Ониксами" по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказывала, что ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики. Это противокорабельные ракеты, которые идут на очень низкой высоте. Они сложны для обнаружения и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО.

Она отмечала, что РФ вряд ли будет массово бить по Украине этими ракетами: Гуменюк сообщала, также, что был удар по месту хранения подобных ракет.

"Оникс" - это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета. Она предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками, кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В конце сентября прошлого года РФ применила эти ракеты вместе с "шахедами" для удара по Одесской области. Тогда под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

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