В результате обстрелов повреждены 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и 30 солнечных панелей.

В Криворожском районе в результате удара оккупантов по нефтебазе уничтожен большой запас топлива.

Об этом сообщил председатель ОВА Кривого Рога Александр Вилкул.

"По информации Генштаба ВСУ и Оперативного Командования "Юг", враг продолжает нести потери в живой силе и технике и сосредотачивается на обороне. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями наносятся удары по логистических и управленческих объектах оккупационных войск. Также в районе Высокополье ночью были обнаружены и уничтожены два вражеских беспилотных летательных шпиона типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что россияне продолжают совершать бесчеловечные преступления, обстреливая мирные общины.

"В Криворожском районе враг днем обстрелял Апостоловскую и Зеленодольскую общины из "Ураганов" запрещенными кассетными боеприпасами. Орки били по совершенно мирным объектам. В городе Апостолово погибла женщина 1936-го года рождения, которая перебирала во дворе помидоры. Обломок от кассетного БК попал ей в голову. Еще три человека ранены, все пожилые - 59, 72 и 78 лет. Они эвакуированы в одну из криворожских больниц в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются наши медики", - сообщил он.

Также в общине повреждены 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и 30 солнечных панелей.

"В Зеленодольске, слава Богу, людей не задело. В городе повреждены производственные здания предприятия. В Никопольском районе - два обстрела из ствольной артиллерии территории города Никополь. Повреждены 9 объектов, 1 многоэтажный дом, до 10 частных домов. Без потерь. Днем враг ударил по Красногригоровской общине Никопольского района. Произошел сильный пожар, огонь охватил 3,5 гектара лесополосы и сухих остатков пшеницы. Была угроза для высоковольтной линии электропередач, но пожар спасатели потушили. Люди не пострадали", - отметил он.

"Примерно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются", - отметил Вилкул.

Напомним, Киев снова затянуло дымом из-за пожаров в области.

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