Это касается спецслужб РФ.

В Кремле каждый раз "маленький траур" из-за решений о предоставлении оружия в пользу Украины. Условно говоря, в России это трактуют как провал работы собственных спецслужб.

Поэтому такие новости, как предоставление боеприпасов странами ЕС по инициативе Чехии в будущем, означают, что кто-то из агентов РФ что-то "провалил". О соответствующей логике России рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Каждое подобное решение партнеров, объявление такого решения, а тем более выполнение - это конечно маленький траур в Кремле... Это означает, что кто-то провалил очередную операцию. Кто-то не получит повышения, награды, и очередных звездочек. Но нам от этого их не жалко", - подчеркнул он в комментарии Espreso.

Юсов говорит, что сейчас агенты спецслужб РФ пытаются сыграть на опережение, чтобы помешать новым поставкам оружия в Украину - за этой темой враг внимательно следит.

Одна из подобных диверсий - это расшатывание международной проукраинской коалиции. Хотя даже такие потуги Кремля нельзя считать успешными. "Мы видим, что у них это не получается", - констатировал представитель ГУР.

Последние новости о снарядах для Украины

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции со своим коллегой из Молдовы акцентировал, что ВСУ могут уже в обозримом будущем получить снаряды по чешской инициативе.

Речь идет об "оружейной кампании" Праги, которая привлекла более 15 стран ЕС к сбору средств и поставок боеприпасов. Недавно представитель главы правительства комментировал, что после подписания необходимых контрактов, поставки реализуют за несколько недель. Ориентировочно их стоит ждать уже в июне.

Вас также могут заинтересовать новости: