Некоторые из военных блогеров даже занимают должности в Кремле.

Несмотря на то, что в России существует строгая цензура, президент Путин поддерживает "независимость публикаций" военных блогеров.

Как сообщает ISW (Институт изучения войны), Путин защищает военных блогеров от критики со стороны Минобороны, потому что это "отдельный голос внутри России".

ISW отмечает: Путину нравится, что такие блогеры апеллируют к аудитории с националистическими настроениями. Некоторые из военных блогеров даже занимают должности в Кремле. Они готовят народ к длительной и изнурительной войне, в то же время не забывают пропагандировать путинизм.

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Также Кремль заинтересован усилить свое присутствие в Telegram, а потому каналы таких блогеров лишь пригодятся.

"Останутся ли блогеры лояльными к Путину и военным усилиям, если российские военные будут продолжать бороться и терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными по мере того, как Путин увеличивает свои требования к населению, которое не желает обеспечивать пушечное мясо для войны", – отметили аналитики ISW.

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