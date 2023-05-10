К наступательным операциям на этом направлении привлечены боевики "Л/ДНР", а также кадровые российские военные.

Российские войска нанесли ограниченные наземные удары северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, российские оккупанты вели безуспешные наступательные операции в районе населенного пункта Масютовка в 12 км к северо-востоку от Купянска, Стельмаховка в 15 км к северо-западу от Сватово и Белогоровка - 10 км южнее Кременной.

Аналитики отметили, что на геолокационных кадрах боевых действий фигурируют подразделения 30-й отдельной мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ РФ). Они действуют вблизи Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной.

Видео дня

Как добавили в ISW, на других кадрах якобы видно, как подразделения 88-й бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") наносят удары по украинским позициям в районе Кременной. А еще на одних кадрах якобы видны подразделения 110-й бригады (1-й армейский корпус "ДНР"), действующие на донецком направлении.

Ситуация в Луганской области

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, относительная тишина наблюдалась на Сватовском направлении несколько дней. Но вчера россияне попытались улучшить там тактическое положение. Он отметил, что в Луганской области со стороны врага идут в наступление регулярные войска. Вчера они пытались атаковать вблизи Стельмаховки и Белогоровки. И в очередной раз были остановлены украинскими бойцами.

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