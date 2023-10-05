В момент трагического обстрела они наводили порядок возле кофейни.

Сегодня в Херсоне через обстрел российских захватчиков погибли брат и сестра. Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня утром россияне нанесли очередной террористический удар по центру Херсона. Они хладнокровно убили брата и сестру. Александру Николаевичу было 54 года, Ирине Николаевне – 60. В момент трагического обстрела они наводили порядок возле кофейни, принадлежащей их родственникам", - рассказал чиновник.

Он добавил, что сегодня также около 17:30 оккупанты нанесли два авиаудара по населенным пунктам Херсонщины. Есть попадание вблизи объекта транспортной инфраструктуры.

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По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, утром ранения получил также 54-летний мужчина.

"Все пострадавшие на момент вражеского обстрела находились на улице", - утверждает чиновник.

Кроме того, по его словам, из-за обстрела российскими вражескими войсками Херсонской городской территориальной громады повреждено социально-медицинское учреждение в одном из старостинских округов. Информация о раненых пока не поступала.

Атаки РФ на Украину - детали

5 октября российские захватчики ударили ракетой по магазину и кафе в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области. Погибло более полусотни человек, которые там находились. В кафе проходили поминки по умершему односельчанину-военнослужащему. Еще семь человек получили тяжелые ранения.

Оба здания полностью разрушены. На месте происшествия работает 150 полицейских, 75 работников службы чрезвычайных ситуаций и шесть десятков медиков.

На Харьковщине объявлен трехдневный траур. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар показательно жестоким преступлением РФ и сознательным терактом.

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