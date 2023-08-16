Теракты и провокации против своего населения это "фишка" режима Путина, уверяет представитель ГУР.

Россия рассматривает возможность ряда провокаций, в том числе на своих атомных объектах, чтобы в них обвинить Украину. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что есть информация о возможных провокациях на Курской АЭС. "Да, враг рассматривает как сценарий событий ряд провокаций, в том числе на своих атомных объектах", - подчеркнул Юсов.

По его словам, Россия хочет обвинить Украину в этих провокациях и "мобилизовать дополнительно внутреннее общественное мнение, которое время от времени шатается и отличается даже от рашистской пропаганды".

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"В конце концов теракты и провокации против собственного гражданского населения это такая фирменная "фишка" режима Путина. И удивляться здесь особо нечему. И в условиях, когда сегодня именно путинский режим является ядерным террористом №1 в мире, то им, конечно, надо пробовать как-то отвлекать от себя внимание. Поэтому такие провокации на территории РФ со стороны путинского режима возможны", - сказал Юсов.

Угроза теракта на Курской АЭС

Как писал УНИАН, вчера Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местного населения.

По данным подполья, местным властям поставили задачу создать транспортный реестр на случай эвакуации. Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления.

Всего эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска 435 тыс. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об "избранности" тех, кто попал в список.

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