'В Гостомеле нас не ждали': штурман рассказал о первом боевом вылете большой войны

На аэродроме в Гостомеле российский десант пытался спрятаться, но они не успели: украинские летчики "отработали" по ним, "пока они еще бегали".

Подполковник Сергей Вербицкий рассказал о первом боевом вылете большой войны и отметил, что "в Гостомеле нас не ждали".

В интервью LIGA.net он отметил, что 20 или 21 февраля они начали заступать на дежурство по выводу самолетов из-под удара. "23-го я заступил. Ночью нас подняли по тревоге - сказали, куда лететь", - сказал Вербицкий.

Штурман рассказал, что после приземления на оперативный аэродром они узнали, что Украину бомбят, о прилетах ракет по другим аэродромам. Там, где они приземлились, ударов еще не было.

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"Дальше начали работать. Нам дали задачу - ударить по аэродрому Гостомель. Там уже высадился российский десант. Подготовились. Заправили самолеты. Полетели выполнять", - отметил он.

По словам Вербицкого, в этот первый вылет ему еще не до конца верилось, что в Украине война, что "надо бомбить".

"Окончательное осознание пришло непосредственно перед целью. Мы подлетали к Гостомелю. По нам запустили ракеты из ПЗРК. Там еще работала пара наших МиГ-29. Услышали информацию с земли, что вражеская пара самолетов идет на перехват", - рассказал военный.

Так, они подлетели к аэродрому и увидели российский десант. "Много военных. Понимали, что если нам дали цель, - там уж точно не наша пехота. Они нас, как я понял, вообще не ожидали увидеть. Начали бегать, пытались спрятаться. Но не успели - мы отработали, пока они еще бегали", - сказал Вербицкий.

В то же время, когда они уже отработали, то услышали от пилота из пары МиГ-29, что россияне сбили один наш истребитель. "И самолет, который выжил, и мы получили команду на возвращение. Потому что у россиян самолеты более новые, стреляют дальше. Нашим истребителям нужно было время, чтобы немного подстроиться и научиться сбивать их умом", - рассказал он.

Вербицкий отметил: "Когда (экипажи) этому научились - и появилась легенда о "Призраке Киева", благодаря ребятам из Васильковской бригады. "Призрак Киева" - это они".

Украинская авиация на войне - последние новости

Как сообщалось, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что после получения Украиной современных истребителей F-16, в будущем авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины может пополниться и самолетами F-35.

По его мнению, учитывая геополитическое положение Украины, мы будем продолжать получать новейшее западное оружие.

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