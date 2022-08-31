При этом глава европейской дипломатии заявил, что война касается не только России и Украины, а безопасности и стабильности всего европейского континента.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает, что в ближайшее время агрессивная война России против Украины не завершится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Мы также обменялись мнениями относительно более широкого контекста войны в Украине. Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - подчеркнул Боррель.

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При этом, как отметил высокий представитель ЕС, война касается не только России и Украины, а безопасности и стабильности всего европейского континента, и, более того, имеет более широкие последствия во всем мире.

"Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - подчеркнул Боррель.

Также он сказал, что министры сегодня обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.

"И мы настаиваем, что остаемся едиными в нашей ответы на войну России, на ее злонамеренное глобальное поведение", - сказал Боррель.

Как сообщал УНИАН, Боррель объяснил последствия остановка упрощенного визового режима между Европейским Союзом и Российской Федерацией, но ожидает рекомендаций от Европейской комиссии в отношении миллионов виз, выданных россиянам ранее.

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