На Авдеевском направлении враги усилили давление, - увеличилось количество штурмов и обстрелов.

Российские оккупанты понимают, что не все так хорошо, как они говорят, отмечают, что к весне Вооруженные Силы Украины уже будут штурмовать Донецк.

Отвечая на вопрос по поводу ситуации на оккупированных территориях вблизи Авдеевки, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что там не все так хорошо как захватчики говорят.

"Они ждут, что в ближайшее время будет какой-то переломный момент и им все же не удержать тот условный успех, который они имели на Авдеевском направлении. Из Донецка сейчас гражданские люди массово выезжают, потому что среди военных очень много разговоров ходит о том, что они не удержат ситуацию и в ближайшее время – скорее всего к весне Вооруженные Силы Украины будут штурмовать Донецк", - подчеркнул начальник Авдеевской МВА в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, люди все это видят, есть некоторая паника, в частности, таксисты из Харцызска, Макеевки отказываются вообще ехать в Донецк. Барабаш рассказал, что в Станне несколько дней ощутимо усилилось давление врага на Авдеевском направлении – увеличилось количество обстрелов и авиабомбовых ударов, количество вражеских штурмовых действий по линии обороны вокруг Авдеевки.

Барабаш рассказал, что на сегодня темпы эвакуацию людей из Авдеевки замедляется – если еще неделю – полторы назад в среднем 10-12 человек в день хотели уехать из города, то последние несколько дней уменьшилось вдвое количество желающих.

"Ситуация непростая и едва ли в ближайшее время станет легче. По состоянию сегодня на утро 1308 человек остается в городе", - сказал начальник МВА.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Российские оккупанты показали масштабы боевых действий на Авдеевском направлении. Посадки под городом уничтожены дотла, с деревьев вокруг остались лишь стволы.

Видео из-под Авдеевки снял один из оккупантов. Голос за кадром говорит, что россияне пытаются штурмовать украинские позиции с этой посадки уже восьмые сутки подряд.

Вокруг лежат трупы захватчиков, которых не эвакуируют для захоронения. Оккупант также показал пустые блиндажи, у которых уже некому воевать, отмечая, что есть большие потери.

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