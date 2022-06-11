К побережью Одесской области вынесло вражескую мину, которая взорвалась в Черном море.
Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"К побережью Одесской области снова вынесло сорванную с якоря вражескую мину. Она была обнаружена в море в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в воде, вероятно, из-за столкновения с другим предметом", - рассказал Назаров.
По его данным, корабельная группировка вражеских сил в прежнем составе продолжает блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами Украине.
Военный призвал не подвергать себя опасности, соблюдать алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближаться к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье.
Ранее сообщалось, что корабельная группировка РФ в Черном море усилилась еще одной подводной лодкой с ракетами.