Вооруженные силы Украины получили наводку, утверждает крымская мониторинговая группа.

В акватории Черного моря отследили корвет РФ и дали наводку Вооруженным силам Украины.

Вражескую единицу флота заметили в акватории вместе с 3 малыми ракетными кораблями и двумя большими "десантниками", сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

"Отследили корабли Черноморского флота РФ в Цемесской бухте Новороссийска", - уточнили там.

Проект добавил, что соответствующие данные получили в свое распоряжение ВСУ.

Украина выиграла битву за Черное море - мнение экс-полковника США

Ранее в своей колонке для Foreign Affairs полковник в отставке Корпуса морской пехоты США Марк Канциан констатировал, что Украина выиграла битву за Черное море. И хотя это не позволяет Киеву выиграть войну с РФ, успех в акватории и уничтожение 9 крупных кораблей флота России, отразиться на поле боя, считает он.

В частности, действия Украины в Черном море мешают оккупантами снабжать и укреплять временно оккупированный Крым. Если Киев сможет закрепить успех, то увеличит значимость своего "слова" в случае переговоров с Россией, отметил он.

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