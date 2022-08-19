В больницу обратились еще двое пострадавших из-за обстрела российскими оккупантами Марганца.
Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он рассказал, что это женщины 32 и 78 лет. "Они лечатся дома", - добавил председатель.
Так, констатировал Резниченко, по состоянию на сейчас из-за обстрела Марганца сегодня, 19 августа, ранены четыре человека.
"Мировскую общину враг обстрелял из "Градов". Попал по психоневрологическому интернату. Заведение разрушено. Людей там не было - все давно эвакуированы. В громаде повреждены 5 домов. Никто не пострадал", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 19 августа, Резниченко сообщил, что на Днепропетровщине в результате обстрелов российских оккупантов ранены двое людей.
"Новая вражеская атака на Никопольский район. Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Города", - рассказал он.
По словам Резниченко, предварительно, ранены два человека: 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. "Оба в больнице", - уточнил председатель.
Он рассказал, что в городе есть разрушения зданий, а также выведена из строя линия электропередач.
Также, добавил Резниченко, сегодня враг ударил и по Мировской общине-последствия выясняются.