Вероятно, "прилетело" в район порта. Столб дыма виден со всех окрестных населенных пунктов.

В субботу, 12 августа, во временно оккупированный Бердянск Запорожской области посетила "бавовна".

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, в городе прогремели взрывы. После этого произошел масштабный пожар.

На кадрах из Бердянска видно, что пожар бушует в микрорайоне Колония. Перед этим в городе раздавалась воздушная тревога.

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За словесно советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Бердянске "прилетело" в районе порта. Пожар масштабный, ведь его видно из всех окрестных населенных пунктов.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщил УНИАН, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию и закрепляться на новых рубежах в направлении Мелитополя и Бердянска.

Вчера сообщалось, что Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в направлении Бердянска. Инициатива на поле боя в руках наших защитников.

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