Повреждены линии электропередач в нескольких населенных пунктах.

На границе Украины и России в Белгородской области якобы продолжается стрелковый бой между украинскими военными и россиянами.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрелом якобы находится село Теребрено Краснояружского района.

"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - заявил он.

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Есть повреждения линии электропередач в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Другие новости из России

Неизвестные беспилотники в ночь на воскресенье, 17 декабря, атаковали военный аэродром российским оккупантам в Ростовской области.

БПЛА атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Момент массированной атаки попал на видео. Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, ПВО сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.

В то же время в Минобороны РФ отчитались, что якобы их ПВО сбила 33 беспилотника в ночь на 17 декабря над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Затем россияне добавили, что уничтожены еще два БПЛА в Волгоградской области.

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