На границе Украины и России в Белгородской области якобы продолжается стрелковый бой между украинскими военными и россиянами.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрелом якобы находится село Теребрено Краснояружского района.
"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - заявил он.
Есть повреждения линии электропередач в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ.
Другие новости из России
Неизвестные беспилотники в ночь на воскресенье, 17 декабря, атаковали военный аэродром российским оккупантам в Ростовской области.
БПЛА атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Момент массированной атаки попал на видео. Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, ПВО сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.
В то же время в Минобороны РФ отчитались, что якобы их ПВО сбила 33 беспилотника в ночь на 17 декабря над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Затем россияне добавили, что уничтожены еще два БПЛА в Волгоградской области.