Местные паблики сообщали, что могла случайно сдетонировать авиабомба.

В российском Белгороде прогремел мощный взрыв. Повреждены окружающие жилые дома.

Как сообщают местные паблики, взрыв произошел посреди города - в районе Харьковской горы. Он был настолько мощным, что в домах рядом выбило стекла.

На месте взрыва виден столб дыма. Вокруг собрались люди, работают экстренные службы.

Один из местных Telegram-каналов заявил, что в Белгороде "упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника". Сообщается о пострадавших.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сдетонировала якобы взрывчатка, сброшенная беспилотником. Пострадали два человека.

Ситуация в Белгородской области

Сегодня РДК вновь совершил прорыв в Белгородскую область. В Шебекино ситуация обостряется. В городе горит административное здание, россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются уехать из города. На заправках образуются километровые очереди.

Тем временем повстанцы из "Русского Добровольческого корпуса" заявили об обстреле в Шебекино здания Министерства внутренних дел, в которой находились десятки силовиков. РДК ведет бои в пригороде Шебекино.

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