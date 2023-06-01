В российском Белгороде прогремел мощный взрыв. Повреждены окружающие жилые дома.
Как сообщают местные паблики, взрыв произошел посреди города - в районе Харьковской горы. Он был настолько мощным, что в домах рядом выбило стекла.
На месте взрыва виден столб дыма. Вокруг собрались люди, работают экстренные службы.
Один из местных Telegram-каналов заявил, что в Белгороде "упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника". Сообщается о пострадавших.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сдетонировала якобы взрывчатка, сброшенная беспилотником. Пострадали два человека.
Ситуация в Белгородской области
Сегодня РДК вновь совершил прорыв в Белгородскую область. В Шебекино ситуация обостряется. В городе горит административное здание, россияне жгут документы в урнах и впопыхах пытаются уехать из города. На заправках образуются километровые очереди.
Тем временем повстанцы из "Русского Добровольческого корпуса" заявили об обстреле в Шебекино здания Министерства внутренних дел, в которой находились десятки силовиков. РДК ведет бои в пригороде Шебекино.