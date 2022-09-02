Продолжается подготовка к очередным военным учениям.

В городе Брест (Беларусь) выявлена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

Об этом в вечерней сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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"Продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям. В городе Брест выявлена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что армия Беларуси в определенный момент может вторгнуться в Украину. В ГПСУ назвали условие, при котором это может произойти.

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